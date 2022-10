Raquel Lyra vota em Caruaru pouco antes do sepultamento do marido, vítima de infarto neste domingo

Apoie o 247

247 - Raquel Lyra (PSDB), candidata ao governo de Pernambuco, cujo marido faleceu no início da manhã deste domingo (2) votou em sua seção eleitoral, em Caruaru, no Agreste do Estado, pouco antes do fim do horário oficial de votação.

"Comunicamos que pouco antes de se encerrar o horário de votação, a candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra, decidiu comparecer à sua seção eleitoral para votar. Ela participa neste momento das cerimônias em homenagem ao seu esposo, Fernando Lucena", disse um comunicado da equipe da candidata.

Fernando Lucena, marido da candidata, sofreu um infarto aos 44 anos. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu. O sepultamento foi realizado Por volta das 17h30.

"Ela (Raquel) está junto com a família para que ela tenha o máximo de apoio possível e necessário. Estou pedindo a Deus que dê força a ela, a João e Nando [filhos do casal] para que eles ultrapassem esse momento. Nosso papel aqui é estar junto com ela e junto com todos para seguirmos adiante", disse Priscila Krause (Cidadania), candidata a vice na chapa de Raquel, de acordo com o jornalista Jamildo Melo, do Jornal do Commercio de Pernambuco.

