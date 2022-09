Real Time Big Data: Marília Arraes lidera disputa com 36% em Pernambuco

Com margem de erro de três pontos percentuais, pesquisa aponta um empate técnico no segundo lugar entre Anderson Ferreira (PL), Raquel Lyra (PSDB) e Danilo Cabral (PSB) edit

247 - A candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Arraes confirma o favoritismo do eleitor pernambucano. Pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta quarta-feira (14), mostra que Marília lidera a corrida com 36% das intenções de voto. A candidata, em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, teve um crescimento de oito pontos.

Com margem de erro de três pontos percentuais, a pesquisa aponta um empate técnico no segundo lugar entre os candidatos: Anderson Ferreira (PL) e Raquel Lyra (PSDB) com 15% e Danilo Cabral (PSB) com 12%.

Marília Arraes (Solidariedade) - 36%

Anderson Ferreira (PL) - 15%

Raquel Lyra (PSDB) - 15%

Danilo Cabral (PSB) - 12%

Miguel Coelho (União Brasil) - 8%

João Arnaldo (PSOL) - 1%

Wellington Carneiro (PTB) - 1%

Demais candidatos não pontuaram

Brancos e nulos - 5%

Não sabem/não responderam - 7%

Encomendado pela TV Record, o levantamento ouviu 1.000 pessoas entre os dias 12 e 13 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-03359/2022.

