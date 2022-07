RealTime Big Data: ACM Neto lidera pesquisa para o governo da Bahia

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa RealTime Big Data, contratada pela Record e divulgada nesta segunda-feira (11), mostra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na liderança com 56% das intenções de voto para governador da Bahia.

Ainda de acordo com o levantamento realizado entre os dias 6 e 7 de julho com 1.500 pessoas por telefone, o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) aparece em segundo lugar, com 18% dos votos, no cenário com mais candidatos, informa a CNN.

O candidato apoiado por Bolsonaro, o ex-ministro João Roma (PL) está em terceiro lugar com 10%, seguido por Kleber Rosa (PSOL), com 1%. Giovani Damico (PCB), não pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Votos brancos e nulos representam 7%. Não sabem ou não responderam à pesquisa 8%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BA-02884/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE