RealTime Big Data em Sergipe: Rogério Carvalho lidera com 57% contra 43% de Fábio Mitidieri

247 - A pesquisa Record/RealTime Big Data para o governo do Sergipe divulgada nesta quarta-feira (19) mostra o candidato do PT, o senador Rogério Carvalho, na liderança da disputa com 57% dos votos válidos. Seu concorrente, Fábio Mitidieri (PSD), tem 43%.

Em votos totais, Carvalho tem 46% das intenções contra 35% de Fábio. Os brancos e nulos totalizam 13% e os indecisos representam 6% do eleitorado.

O levantamento RealTime Big Data para o Sergipe foi feito por meio de entrevistas presenciais com 1.000 eleitores nos dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE sob o protocolo SE-07904/2022.

