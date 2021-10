Recém-nascido é achado em quintal de casa na Bahia após mãe adolescente esconder gravidez

O bebê estava em meio à vegetação e foi encontrado pelo dono do terreno, um lavrador que capinava a terra no momento que viu o menino. O recém-nascido é filho da neta do trabalhador edit

247 - Um recém-nascido foi encontrado em uma área de matagal no quintal de uma casa em Feira de Santana, no interior do estado da Bahia. O bebê estava em meio à vegetação e foi encontrado pelo dono do terreno, um lavrador que capinava a terra no momento que viu o menino.

O irmão do lavrador afirmou que o recém-nascido é filho da neta do lavrador, uma adolescente de 16 anos, e a família não teria percebido a gravidez durante todo o período de gestação.

“Ele viu algo parecendo um gato miando. Ficou ligado e parou de cortar. Depois voltou [a capinar]. Depois de um tempo percebeu de novo o som e ficou doido. Olhou e viu que era uma criança, que estava no meio do mato”, disse o irmão.

“Foi descoberto agora que é filho da neta dele. Ela estava grávida as nove meses e ninguém percebeu o tamanho da barriga. Ninguém desconfiava de nada, e agora também não sei onde ela está”, disse.

