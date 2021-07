Recife começa a vacinar pessoas a partir de 28 anos contra Covid

O cadastro e o agendamento devem ser feitos por meio do site conectarecife.recife.pe.gov.br ou do app Conecta Recife edit

247 - A prefeitura do Recife anunciou a inclusão de pessoas a partir de 28 anos, sem doenças pré-existentes, na lista de contemplados com a vacina contra a Covid.

O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos (PSB) nessa sexta-feira (30). O agendamento começou às 20h desta sexta e a vacinação se iniciou neste sábado (31).

O cadastro e o agendamento devem ser feitos por meio do site conectarecife.recife.pe.gov.br ou do app Conecta Recife. No ato do agendamento é necessário anexar cópia de um documento oficial de identidade e um comprovante de residência no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

⚠️Vacinação covid-19 ⚠️



Vamos avançar na imunização! ✊ A @prefrecife anuncia novo grupo:



2️⃣8️⃣ Todas as pessoas com 28 anos ou mais!



⏰ Agendamento aberto a partir das 20h desta sexta (30) no https://t.co/wamSacNNAR



💉 Vacinação a partir de amanhã (31/7). pic.twitter.com/gdjjJ9GgMy — João Campos (@JoaoCampos) July 30, 2021





