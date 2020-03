Recife deve suspender voos internacionais e fechar escolas

A Prefeitura do Recife apresentou, neste domingo (15), um “conjunto de medidas” para conter o novo coronavírus edit

247 - Em coletiva de imprensa realizada na manhã deste domingo (15), a Prefeitura do Recife anunciou que, para conter o novo coronavírus, vai pedir à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pela suspensão de todos os voos internacionais previstos para a cidade a partir do dia 20 de março. A informação é do jornal O Globo.

Em casos de necessidade de retorno à capital pernambucana, para moradores, após a data estabelecida, a Secretaria Estadual de Saúde e a Anvisa devem ser consultadas.

Dentro do “conjunto de medidas” apresentado na coletiva de imprensa, as faculdades particulares, escolas públicas e privadas da cidade devem ser fechadas.