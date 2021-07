Recife lança Certificado de Vacinação que garante descontos e benefícios

247 - A Prefeitura do Recife lançou o Certificado de Vacinação, que ficará disponível para as pessoas imunizadas no aplicativo ou no site Conecta Recife. Com o documento, os moradores da capital imunizados ganharão descontos e benefícios em estabelecimentos comerciais da cidade. O objetivo é tanto estimular a adesão da população à imunização como também colaborar com a movimentação desses estabelecimentos impactados pelas medidas restritivas necessárias pela pandemia. Neste primeiro momento, os bares e restaurantes vinculados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-PE) e os associados à Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) serão os primeiros a entrar na campanha.

A medida foi anunciada pelo prefeito João Campos. "Já começamos os diálogos com a ABRASEL, que representa bares e restaurantes, e a ABIH, que representa a hotelaria. E vamos conversar com tantos outros para garantir que vamos construir no Recife uma campanha de benefício para quem está vacinado. Com o certificado da Prefeitura, a nossa ideia é que você possa ter desconto num estabelecimento comercial, numa estadia numa pousada ou até numa ida a um bar ou restaurante. É preciso que todo mundo dê a sua contribuição, priorizando e valorizando a vacinação", disse.

Nesta segunda-feira, também começou a funcionar o 26° ponto de vacinação contra a covid-19 no Recife. Está localizado no hub de empreendedorismo do Porto Digital - Apolo 235, no Bairro do Recife, e é fruto de uma parceria entre o parque tecnológico e a Prefeitura do Recife. O novo ponto de vacinação conta com apoio e investimento de empresas e entidades do parque tecnológico. Aberto para toda a população e parte integrante do programa Recife Vacina, o posto está recebendo as pessoas de acordo com os grupos anunciados pela Secretaria de Saúde do Recife.

O Conecta Recife pode ser acessado pelo site conectarecife.recife.pe.gov.br. Ou pelo aplicativo, que está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS. Atualmente, a cidade possui 1.237.614 adultos aptos a serem vacinados pelo Plano Nacional de Operacionalização Vacinação contra a Covid-19: 826.539 ( 66,78%) deles já tomaram ao menos uma dose do imunizante e 346.901 (28,02%) já estão com o esquema vacinal completo. Os dados colocam Recife muito à frente da imunização geral do Brasil, em que 42% da população vacinável tomou a 1ª dose enquanto apenas 16% estão com esquema vacinal completo.

*Com informações da Prefeitura do Recife

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.