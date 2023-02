Recife registra 60% da chuva esperada para fevereiro em apenas seis horas

Apoie o 247

247 - O Recife registrou 60% das chuvas previstas para todo o mês de fevereiro em apenas seis horas. Segundo a Defesa Civil o índice chegou a 77,93 mm em algumas regiões da capital pernambucana. A média histórica do mês é de 122,90 mm. Segundo o G1, um deslizamento de terra foi registrado em Olinda e uma pessoa está desaparecida. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas de moderada a forte para as regiões do Grande Recife e para as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), usou as redes sociais para afirmar que "a Defesa Civil do Recife está monitorando nos territórios a situação nos morros". "Emlurb e CTTU estão atuando na desobstrução de ruas e em alternativas de trânsito. Todo o nosso time está de prontidão", completou.

As chuvas desta segunda-feira (6) causaram alagamentos em diversos municípios da Região Metropolitana do Recife, dificultando a locomoção da população.O problema mais grave foi registrado em Olinda. Ali, uma barreira desabou sobre duas casas no bairro de Águas Compridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e busca por um morador desaparecido no local.

