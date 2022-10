Relações públicas exibe toalha de Lula durante formatura na Bahia: “a gente não pode ter medo de se expressar” (vídeo)

"Eu fui criança no governo Lula. Quando cresci e vivi o governo Bolsonaro, me angustiou profundamente ver o desmonte de tudo aquilo que conquistamos", diz Gabrielle Coutinho edit

247 - A relações públicas baiana Gabrielle Coutinho, 23 anos, fez questão de levar para sua formatura um convidado ilustre. Neste sábado (1), durante sua cerimônia de formatura em Relações Públicas pela Universidade Salvador (Unifacs), ela exibiu a toalha com o rosto do ex-presidente Lula (PT) para demonstrar o seu apoio à candidatura do petista. Ao entrar no salão Gabrielle foi ovacionada pelos presentes.

“Eu senti que neste momento eu deveria me expressar. A gente não pode ter medo. Na minha família foram poucas as pessoas que tiveram o acesso à formação superior. Apesar de eu não ter sido beneficiada com nenhum programa social do governo Lula, eu cresci vendo o que o governo Lula fez pelas universidades”.

Gabrielle conta que a sua paixão pelo PT começou ainda criança, quando acompanhava a avó nas eleições. “Ela sempre votou no 13. Minha avó deixava eu apertar o 13 na urna e eu via a foto de Lula, depois a foto de Dilma. Eu cresci neste ambiente. Por mais que as pessoas da minha família não tivessem formação política, sempre tiveram consciência social”, pontua a jovem.

Neste domingo (2) a jovem Gabrielle votou 13 apostando em dias melhores. "Eu fui criança no governo Lula. Estava acostumada a ver um Brasil de esperança, sem fome, com educação, saúde e emprego para todos. Quando cresci e vivi o governo Bolsonaro, me angustiou profundamente ver o desmonte de tudo aquilo que conquistamos. Votar em Lula hoje é pela Gabrielle criança, que admirava o Brasil daquela época", finalizou.

Assista:

A relações públicas Gabrielle Coutinho exibiu toalha de Lula durante sua formatura em Salvador, neste sábado (1) pic.twitter.com/tdtVH7QuKH — Brasil 247 (@brasil247) October 2, 2022

