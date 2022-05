Renan acusa Lira de "expor irresponsavelmente o STF" após suspensão de eleição indireta em Alagoas

Apoie o 247

CartaCapital - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) acusou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de expor “irresponsavelmente” o Supremo Tribunal Federal (STF) após a disputa envolvendo a eleição indireta ao governo de Alagoas ter chegado à Corte neste fim de semana. O PP, partido de Lira, obteve no domingo uma liminar do ministro Luiz Fux, presidente do STF, suspendendo a votação que havia sido marcada para a manhã desta segunda-feira, na Assembleia Legislativa de Alagoas, para escolher o sucessor do ex-governador Renan Filho (MDB) em um mandato-tampão até o fim do ano.

Em suas redes sociais, Renan alegou que Lira tenta “cancelar a eleição” que deve ser realizada pelos 27 deputados estaduais alagoanos. A eleição indireta é necessária por conta da dupla vacância no Executivo estadual: Renan Filho renunciou ao governo, no início de abril, para disputar uma vaga no Senado, enquanto seu vice, Luciano Barbosa (MDB), havia deixado o posto em 2020 para se eleger prefeito de Arapiraca.

No sábado, o PP ingressou com um pedido no STF para suspender a eleição indireta, sob o argumento de que o formato definido pela assembleia legislativa seria inconstitucional, por prever, entre outros pontos, votação aberta e votos separados para governador e vice. No plantão judiciário, Fux concedeu a liminar determinando a suspensão até que o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, se manifestasse sobre o caso.

