Renan apoia inquérito das fake news e lembra que Deltan usou as redes para interferir nas eleições

"Localizei e denunciei quase 20 mil perfis falsos que me atacavam. Havia entre eles até contas ligadas ao procurador @deltanmd, que usou as redes para tentar interferir nas eleições", afirma o senador alagoano

247 - O senador Renan Calheiros defendeu nesta quinta-feira, 28, o inquérito do Supremo Tribunal Federal que uso de fake news contra autoridades e instituições democráticas.

Pelo Twitter, Renan disse que já foi vítima de fake news e levou os responsáveis à Justiça. "A apuração do STF sobre #FakeNews deve ser apoiada por todos. Pessoalmente,fui alvo dessa milícia. Localizei e denunciei quase 20 mil perfis falsos que me atacavam. Havia entre eles até contas ligadas ao procurador @deltanmd, que usou as redes para tentar interferir nas eleições", disse Renan.

A operação deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 27, a mando do ministro Alexandre de Moraes, cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e teve como alvo principal empresários, blogueiros e ativistas ligados ao bolsonarismo, acusados de financiar e criar uma rede para espalhar notícias falsas pelas redes sociais.

Entre os investigados estão o empresário Luciano Hang, um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, e o blogueiro Allan dos Santos, dono de um site dedicado à defesa do governo.

