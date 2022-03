Renan Calheiros acusa Bolsonaro de campanha ilegal e concorda sobre eleição entre 'bem e mal': "ele é um flagelo"

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou o Twitter nesta segunda-feira (28) para acusar Jair Bolsonaro (PL) de fazer campanha eleitoral ilegal neste fim de semana em evento do PL.

O parlamentar concordou com a declaração de Bolsonaro de que a eleição presidencial de 2022 será disputada entre o "bem" e o "mal". Calheiros, no entanto, destacou que o "mal" é Bolsonaro. "Em campanha ilegal Bolsonaro elogia torturador sanguinário e diz que é a luta do bem contra o mal. Não há como discordar: ele é o mal, as trevas, a morte, a ignorância, a mentira, a milícia, a doença, o retrocesso… Um flagelo.

