Renan Calheiros: 'Bolsonaro, que gosta de vadiagem, nunca mais trabalhou após a eleição de Lula'

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta segunda-feira (7) que Jair Bolsonaro (PL) deveria trabalhar mais. De acordo com o parlamentar, o ocupante do Planalto gosta de "vadiagem com dinheiro do povo".

"Desde que foi derrotado pelo @Lulaoficial, Bolsonaro nunca mais trabalhou. São 7 dias sem sequer comparecer ao local de trabalho. Todo mundo já sabia que ele gosta da vadiagem com dinheiro do povo. Mas não seria o caso de uma justa causa?", escreveu o parlamentar no Twitter.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Bolsonaro.

