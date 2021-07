Renan Calheiros: “cada dia chegamos mais perto dos crimes de Bolsonaro”

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, criticou Jair Bolsonaro depois que a Polícia Federal indiciou o parlamentar pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob acusação do recebimento de R$ 1 milhão da Odebrecht em propina em troca de apoio a um projeto do interesse da empreiteira no Senado.

PF não tem competência para indiciar senador,só o STF.Bolsonaro pensa que a Constituição e a PF são dele,que delegado é jagunço. Quis tumultuar a CPI:plantou áudio,mandou investigar o dono da Precisa para ele obter HC e calar-se.Mas,a cada dia chegamos mais perto dos seus crimes. https://t.co/iGe6j8a9ZH July 4, 2021

