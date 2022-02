Renan Calheiros: "sem a blindagem da toga, Moro é moído"

O senador do MDB-AL apontou suspeitas envolvendo os negócios do ex-juiz parcial Sérgio Moro edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) bateu duro em Sérgio Moro diante das investigações sobre os conflitos de interesses envolvendo o ex-juiz parcial e a consultoria Alvares & Marsal (EUA).

"O cerco se fecha. Contratos milionários, conflito de interesse e sonegação. Sem a blindagem da toga, Moro é moído. Representará contra o TCU usando a lei de abuso de autoridade da qual sou o autor e ele foi contra. Bem-vindo à democracia, que assegura o pleno direito de defesa", escreveu o parlamentar no Twitter.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou um pedido para que o ministro Bruno Dantas, do tribunal, retirasse o sigilo que impede a divulgação do salário do ex-juiz quando trabalhou na consultoria. Em um ano, ele recebeu R$ 3,5 milhões da empresa americana.

O TCU pediu a indisponibilidade dos bens de Moro por suposta sonegação de impostos sobre os pagamentos recebidos da consultoria. O advogado Rodrigo Tacla Duran também mostrou que o ex-juiz enviou uma nota de R$ 811 mil à Alvarez & Marsal, o que revelou um conflito de interesses.

Agora o ex-juiz pode ser alvo da Receita Federal.

