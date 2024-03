Renan celebra alta do PIB no governo Lula: "economia respondendo muito rapidamente"

No entendimento do senador, a divulgação do resultado positivo da economia brasileira também deverá impactar no corte da taxa Selic, que precisa ocorrer em "ritmo mais acelerado" edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que o resultado do PIB brasileiro divulgado nesta sexta-feira (1) é uma surpresa positiva e evidencia a retomada econômica no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de forma mais sólida do que o mercado projetava.

"A economia brasileira está respondendo muito rapidamente. O crescimento do PIB surpreendeu positivamente e isso impactará os investimentos, o emprego e a renda", escreveu o senador em seu perfil na rede social X.

O crescimento do PIB no Brasil em 2023 foi três vezes maior do que o esperado. A economia do país encerrou o ano alcançando a marca de R$ 10,9 trilhões, representando um crescimento de 2,9%.

No entendimento de Renan, a divulgação de tal resultado também deverá impactar no corte da taxa Selic, que segue alta apesar de sucessivos cortes pelo Banco Central. "Os juros devem e podem cair em ritmo mais acelerado", escreveu o senador.

