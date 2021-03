Renan Filho coloca todos municípios de Alagoas na fase vermelha e anuncia medidas restritivas

Serão impostas restrições na circulação de pessoas e alguns estabelecimentos terão de funcionar com capacidade reduzida e com medidas de segurança, enquanto outros, como bares, restaurantes e congêneres, não poderão ter público. A medida inicia a partir de sexta-feira, 19 edit

247 - O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), em pronunciamento nesta terça-feira, 16, informou que todos os municípios do estado serão colocados na fase vermelha - a mais rígida do protocolo - a partir de sexta-feira, 19. A medida terá validade por 14 dias.

Com isso, serão impostas restrições na circulação de pessoas e alguns estabelecimentos terão de funcionar com capacidade reduzida e com medidas de segurança, enquanto outros, como bares, restaurantes e congêneres, não poderão ter público, podendo funcionar apenas através de um sistema de entregas ou de “pegue e leve”.

As praias serão fechadas durante o final de semana, lojas que permanecerão abertas terão horário de funcionamento reduzido (de 9h às 17h) e as pessoas não poderão sair nas ruas após 21h se não for para atividades essenciais.

Avanço da Covid-19 em Alagoas

Nesta terça-feira, Alagoas registrou 1.154 casos confirmados e 18 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Essa foi a segunda vez nesta semana que o estado registrou mais de mil casos da doença por dia. No dia 15, o estado computou 1.048 novos casos.

Alagoas saiu do patamar de 80 óbitos por semana para 131 óbitos por semana - primeira vez em sete meses que Alagoas registrou mais de 100 mortes por Covid-19 em uma semana.

As maiores incidências de casos de Covid-19 foram registradas em Arapiraca, Maceió e na 10ª Região Sanitária - composta pelos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande, Olho d'Água do Casado, Pariconha e Piranhas.

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 estava em 69% na segunda, enquanto a ocupação de leitos de UTI chegou a 84%.

O estado confirmou 142.544 casos e 3.234 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia.

