Renan Filho: 'há clara tentativa de insurgência nas PMs, mas estados estão tomando medidas para evitar'

O governador do Alagoas destacou haver risco de ruptura institucional no país, mas afirmou que Jair Bolsonaro está sem condições de dar um golpe edit

247 - O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), avalia ser "equivocado dizer que não há risco" de tentativa de ruptura institucional no país, com Jair Bolsonaro atacando a democracia, ao estimular apoiadores a ficarem contra as urnas e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Há uma clara tentativa de insurgência e isso é orquestrado, mas os estados estão tomando medidas e se organizando para evitar isso", disse o chefe do executivo alagoano em entrevista ao jornal O Globo.

O emedebista destacou que Bolsonaro "faz ameaças todos os dias" contra a democracia. "O ato de 7 de setembro parece ser um pouco mais do que já vimos até agora, com uma temática de desmoralização das eleições, ataque ao STF e a democracia", disse. "Não acredito que Bolsonaro goze de condições para dar golpe. Não tem apoio internacional e a popularidade está baixa. Mas o risco de uma tentativa é grande".

