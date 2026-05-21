Renan Filho lidera disputa ao governo de Alagoas
Pesquisa com 5 mil entrevistas aponta vantagem de Renan Filho na corrida ao governo de Alagoas
247 - Renan Filho lidera a disputa ao governo de Alagoas, segundo levantamento da Falpe, que ouviu 5 mil pessoas entre 13 e 19 de maio de 2026 e também mostra Renan Calheiros à frente na corrida para o Senado. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número AL-09106/2026, com margem de erro de 1,38 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.
De acordo com os dados da Falpe Pesquisas, o cenário estimulado para governador mostra Renan Filho com 41,75% das intenções de voto. JHC aparece em seguida, com 37%. Outros 5% responderam que não votariam em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 16,25% não opinaram.
No levantamento espontâneo para governador, quando os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados aos entrevistados, Renan Filho também aparece numericamente à frente, com 15,75%. JHC registra 14,5%, enquanto Alfredo Gaspar soma 0,25%. A taxa de eleitores que não opinaram chega a 69,5%, indicando alto grau de indefinição nesse formato de consulta.
Na avaliação de rejeição para o governo de Alagoas, Renan Filho aparece com 14%, seguido por JHC, com 8,5%. Outros 5% responderam “nenhum”, e 72,5% não opinaram.
Dados para governador em Alagoas
Cenário espontâneo:
Candidato Percentual
Renan Filho 15,75%
JHC 14,5%
Alfredo Gaspar 0,25%
Não opinaram 69,5%
Cenário estimulado:
Candidato Percentual
Renan Filho 41,75%
JHC 37%
Nenhum 5%
Não opinaram 16,25%
Rejeição para governador:
Nome Percentual
Renan Filho 14%
JHC 8,5%
Nenhum 5%
Não opinaram 72,5%
Renan Calheiros lidera para o Senado
Na disputa para o Senado, Renan Calheiros aparece na liderança no cenário estimulado de primeiro voto, com 24%. Alfredo Gaspar surge na segunda posição, com 16,5%, seguido por Arthur Lira, que registra 13,5%. Davi Davino Filho tem 9%, Dr. Wanderley soma 4,5%, Eudócia Caldas aparece com 1,5%, Marcos André Omena e Ítalo Bonja registram 0,25% cada. Nenhum soma 7,5%, e 23% não opinaram.
No segundo voto para senador, Renan Calheiros também aparece numericamente em primeiro, com 13,25%. Arthur Lira vem logo depois, com 12,75%. Alfredo Gaspar e Davi Davino Filho registram 10% cada. Dr. Wanderley soma 5,5%, Eudócia Caldas tem 2%, Marcos André Omena aparece com 1,5%, Ítalo Bonja registra 0,5%, nenhum soma 7,5%, e 37% não opinaram.
No resultado agregado de primeiro e segundo votos, Renan Calheiros alcança 37,25%. Alfredo Gaspar aparece com 26,5%, praticamente empatado numericamente com Arthur Lira, que soma 26,25%. Davi Davino Filho registra 19%, Dr. Wanderley tem 10%, Eudócia Caldas aparece com 3,5%, Marcos André Omena soma 1,75%, e Ítalo Bonja tem 0,75%. Nenhum representa 7,5%, e 22% não opinaram.
Dados para senador em Alagoas
Cenário espontâneo, primeiro e segundo votos:
Candidato Percentual
Renan Calheiros 4%
Arthur Lira 3%
Alfredo Gaspar 3%
Davi Davino Filho 0,5%
Dr. Wanderley 0,25%
Não opinaram 95%
Cenário estimulado, primeiro voto:
Candidato Percentual
Renan Calheiros 24%
Alfredo Gaspar 16,5%
Arthur Lira 13,5%
Davi Davino Filho 9%
Dr. Wanderley 4,5%
Eudócia Caldas 1,5%
Marcos André Omena 0,25%
Ítalo Bonja 0,25%
Nenhum 7,5%
Não opinaram 23%
Cenário estimulado, segundo voto:
Candidato Percentual
Renan Calheiros 13,25%
Arthur Lira 12,75%
Alfredo Gaspar 10%
Davi Davino Filho 10%
Dr. Wanderley 5,5%
Eudócia Caldas 2%
Marcos André Omena 1,5%
Ítalo Bonja 0,5%
Nenhum 7,5%
Não opinaram 37%
Resultado agregado, primeiro e segundo votos:
Candidato Percentual
Renan Calheiros 37,25%
Alfredo Gaspar 26,5%
Arthur Lira 26,25%
Davi Davino Filho 19%
Dr. Wanderley 10%
Eudócia Caldas 3,5%
Marcos André Omena 1,75%
Ítalo Bonja 0,75%
Nenhum 7,5%
Não opinaram 22%
Rejeição para o Senado
Na rejeição para o Senado, Renan Calheiros aparece com 7%, seguido por Arthur Lira, com 4,5%. Alfredo Gaspar tem 3%, enquanto Dr. Wanderley e Ítalo Bonja registram 2,75% cada. Davi Davino Filho e Eudócia Caldas aparecem com 2,5% cada, e Marcos André Omena soma 2%. Nenhum representa 7,5%, e 65,5% não opinaram.
Nome Percentual
Renan Calheiros 7%
Arthur Lira 4,5%
Alfredo Gaspar 3%
Dr. Wanderley 2,75%
Ítalo Bonja 2,75%
Davi Davino Filho 2,5%
Eudócia Caldas 2,5%
Marcos André Omena 2%
Nenhum 7,5%
Não opinaram 65,5%
Perfil da pesquisa
A pesquisa ouviu 5 mil pessoas em zonas urbanas e rurais dos municípios de Alagoas. A coleta foi feita por entrevistas domiciliares. A amostra foi distribuída por gênero e idade, com divisão territorial em 102 regiões, segundo o levantamento. O público entrevistado foi composto por 46,51% de homens e 53,49% de mulheres.