Renan Filho testa positivo para coronavírus

247 - O governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou neste sábado (25) que testou positivo para o novo coronavírus.

"Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo. Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação. Se puder, me inclua nas suas orações", disse o governador pelo Twitter.

O estado de Alagoas registrou até esta tarde 501 casos confirmados e 29 óbitos. Além de Renan Filho, também foram infectados com a doença os governadores do Pará, Helder Barbalho, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo.



Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação.



Se puder, me inclua nas suas orações. 😌🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Renan Filho (@RenanFilho_) April 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.