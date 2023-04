Renan pede suspensão de decisão que impediu vinda de Tacla Duran ao Brasil

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) enviou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma reclamação, com o objetivo de pedir a suspensão da decisão que impediu Rodrigo Tacla Duran de voltar ao Brasil - o advogado denunciou extorsão praticada por advogados ligados ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e ao deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), quando os dois parlamentares eram juiz e procurador da Operação Lava Jato, respectivamente. Duran mora na Espanha, mas voltaria ao Brasil para dar mais informações sobre ilegalidades cometidas pela Lava Jato.

O parlamentar do MDB-AL também pediu ao CNJ investigação contra o desembargador Marcelo Malucelli, juiz do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde são julgados os processos da Lava Jato em segunda instância jurídica. Filho do magistrado, o advogado João Eduardo Malucelli é sócio do escritório de advocacia de Moro e namorado de Júlia Wolff Moro, de 22 anos, filha mais velha do ex-juiz suspeito.

De acordo com o senador Renan Calheiros, Malucelli cometeu atos "impróprios, incompatíveis com a conduta que se espera do magistrado, que deve ser pautada pela equidistância, isenção e imparcialidade. Houve também violação da imparcialidade subjetiva, uma vez que o parentesco do Reclamado com seu filho, sócio em escritório de advocacia, do Senador Sérgio Moro e da Deputada Rosângela Moro, além de seu relacionamento amoroso com Juliana Wolff participação nesse evento reforça um posicionamento político antagônico ao Reclamado e ao partido político do qual ele é a principal referência".

"A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, devendo o juiz colocar-se entre as partes e acima delas, sendo esta a primeira condição para que possa o magistrado exercer sua função jurisdicional. O termo imparcial (derivado do adjetivo imparcialidade) é inerente ao indivíduo que não tem parte, que não tem pré-disposição à defesa de um dos lados da demanda", disse.

Acabo de protocolar no Conselho Nacional da Justiça a representação contra o desembargador Marcelo Malucelli, pai do sócio de Moro em um escritório de advocacia. A Justiça não pode ser manipulada em nome de interesses pessoais. pic.twitter.com/MDrtQo3vEa April 17, 2023

