"Repugnante e imoral", diz Flávio Dino sobre Bolsonaro recusar ajuda argentina à Bahia

País vizinho ofereceu envio imediato de uma missão com dez profissionais especializados em resgates, logística e apoio psicossocial; governo brasileiro rejeitou edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), usou as redes sociais para demonstrar sua indignação diante da decisão desumana do governo de Jair Bolsonaro (PL), que recusou ajuda da Argentina às vítimas da tragédia na Bahia, causada pelas enchentes.

“Isso é absolutamente vil e repugnante. Fazer politicagem rasteira negando ajuda ao povo da Bahia. Espero que mudem de ideia amanhã. Ou que a Justiça mais uma vez anule essa decisão administrativa imoral”, postou Dino.

A tragédia deixou 24 mortos, 37.324 desabrigados, 53.934 desalojados e 434 feridos. Segundo a Defesa Civil baiana, a decisão da União foi comunicada ao consulado argentino na noite desta quarta-feira (29).

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE