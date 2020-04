Reunião com Teich desagrada governadores do Nordeste: 'Sentimento geral é de frustração'

"O sentimento geral é de frustração", disse o governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa (PT), ao sair da reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta quarta-feira (29) edit

247 - Os governadores do Nordeste saíram frustrados da reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, nesta quarta-feira (29). O sentimento de desapontamento após a reunião virtual com o ministro foi externado pelo governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa (PT).

"O sentimento geral é de frustração", disse Rui, que lamentou o fato do titular da Saúde não ter feito anúncios de novidades, envio de insumos e equipamentos para os estados. “O ministro perguntou onde os estados conseguiram comprar”, relatou Rui.

“Pedimos que o Ministério ajude, tanto para chegar esses equipamentos, como para comprar novos”, acrescentou o governador da Bahia.

