Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, é preso

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho Coutinho (PSB) foi preso na noite dessa quinta-feira (19) após desembarcar no Rio Grande do Norte, ao retornar de uma viagem à Europa.

O político é alvo da Operação Calvário, que investiga desvios de R$ 134,2 milhões na saúde e educação da Paraíba.

Policiais federais já aguardavam Coutinho quando ele desembarcou no terminal internacional de Natal, e o acompanharam até a sede da PF em João Pessoa, informa o JC Online.

Além de Ricardo Coutinho (PSB), outros alvos de mandados de prisão foram duas deputadas estaduais também do PSB e a prefeita do Conde, no Litoral Sul da Paraíba, Márcia Lucena (PSB). Contra o atual governador da Paraíba, João Azevêdo (sem partido), secretário de Coutinho até 2018, a PF cumpre mandado de busca e apreensão.