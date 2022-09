Ricardo Coutinho: fala de Bolsonaro sobre pandemia na ONU é um “desrespeito sem fim”

Apoie o 247

247 - O ex-governador da Paraíba e candidato ao Senado pelo PT, Ricardo Coutinho, definiu como “desrespeito sem fim” o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas ao tratar da pandemia.

Bolsonaro citou ações que o Brasil teria executado para evitar o avanço do vírus da Covid-19, como a vacinação da população e a distribuição do auxílio emergencial. No entanto, na realidade, ele foi contra o pagamento do benefício, aprovado pelo Congresso Nacional, e atuou contra a vacina.

“Bolsonaro abrir a boca para falar que o governo não poupou esforços para salvar vidas na pandemia no discurso da ONU é um desrespeito sem fim”, escreveu Coutinho em sua conta no Twitter. “Foi ele mesmo que imitou pessoas com falta de ar, debochando das vidas perdidas. Foi contra a vacina e o auxílio emergencial”, lembrou ainda o candidato.

