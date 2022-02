Ricardo Coutinho: PT deu todas as demonstrações de que quer construir uma aliança

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao Senado pelo PT, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho cobrou o PSB e outros “protagonistas” para que se posicionem ‘honestamente’ sobre a Federação que articulam junto ao PT.Na visão de Coutinho, o PT “deu todas as demonstrações” de que quer se aliar, mas o PSB, de certa maneira, permanece ‘cozinhando’ os petistas. “O PT deu todas as demonstrações de que queria fazer uma aliança programática, além de uma aliança eleitoral, com vários partidos do campo da esquerda. Nós nos abrimos. É bom que isso fique registrado. Tivemos desde o início questões colocadas pelo PSB que não representavam a realidade de cada conjuntura. Você não pode olhar para São Paulo e ignorar a força de Fernando Haddad . Se você está dentro de uma Federação, pressupõe-se que você está tendo uma visão de campo político, não apenas de partido”.

“A Federação é claro que ainda tem chances. Mas é preciso que os outros protagonistas possam colocar em cima da mesa, de verdade, a sua vontade e a sua determinação, até mesmo porque teremos uma janela partidária antes do prazo final para as Federações. Se não houver isso, penso eu, você vai ter uma debandada em alguns partidos muito forte, inclusive no PSB. Essa indefinição da cúpula vai fazer com que as candidaturas procurem algumas situações mais consolidadas. Me parece que ficam só procurando empecilhos”, declarou o ex-governador.

