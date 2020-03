Rio Grande do Norte suspende aulas das redes públicas e privadas por 15 dias

247 - As aulas das redes pública e privada do Rio Grande do Norte foram suspensas por 15 dias, anunciou o Governo do Estado nesta terça-feira, 17. A medida é para desacelerar a propagação do coronavírus e vale a partir da quarta-feira, 18, conforme informou a governadora Fátima Bezerra (RN) nas redes sociais.

A iniciativa foi tomada após reunião com representantes de municípios, conselhos estaduais e sindicatos das empresas privadas. O prefeito da capital do Estado (Natal), Álvaro Costa Dias (MDB), também anunciou a suspensão das aulas na rede municipal. Neste caso, entretanto, os 15 dias serão contados como antecipação das férias do meio do ano.

A medida atinge cerca de 1 milhão de alunos, isto é, um terço da população estadual, segundo o Secretário de Educação, Getúlio Marques.

"No decorrer desta semana, a Sesap e a Secretaria de Educação vão, juntas, promover um período de formação, planejamento e preparação dos estudantes e suas famílias para esse período de suspensão. Após esses 15 dias serão feitas avaliações periódicas para saber se o prazo será estendido ou não", informou o governo.

Até esta terça-feira (17), há apenas um caso de infecção pelo coronavírus confirmado no Rio Grande do Norte.