RN: Carros com bandeira do PT são alvejados por tiros em Ponta Negra (vídeo)

247 - Dois carros com bandeiras do PT e adesivos do ex-presidente Lula foram alvejados por tiros em Ponta Negra, Natal (RN) neste domingo (23).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra ambos os carros estacionados em uma rua da região, com seus vidros danificados com marcas de tiros. As imagens também mostram a Polícia Militar prestando atedimento no local.

Não há informações sobre feridos no incidente.

Tal ato de terrorismo político ocorreu no mesmo dia em que o bandido bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) disparou mais de 20 tiros de fuzil e duas granadas em agentes da Polícia Federal no interior do Rio de Janeiro ao se recusar a ser preso por chamar a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prostituta.

