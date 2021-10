Rodoviários do transporte coletivo fazem 2º dia de greve em São Luís

Apoie o 247

247 - Pelo segundo dia consecutivo, os rodoviários de São Luís continuam com a paralisação da frota do transporte público coletivo. A reportagem é do portal G1.

A paralisação das atividades acontece desde a madrugada dessa quinta-feira (21). A categoria afirma que os donos das empresas não cumprem com uma Convenção Coletiva de Trabalho que prevê uma série de direitos aos motoristas, por parte das empresas de transporte.

Os rodoviários reivindicam reajuste nos salários em 13%, jornada de trabalho de seis horas, tíquete-alimentação no valor de R$ 800, manutenção do plano de saúde e a inclusão de um dependente, e concessão do auxílio-creche para trabalhadores com filhos pequenos.

Também nessa quinta, o desembargador federal do Trabalho, Francisco Jose de Carvalho Neto, determinou o retorno imediato de 90% dos coletivos da capital, após a greve deflagrada pelos motoristas de ônibus.

Francisco Jose também determinou o envio de ofícios à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em decorrência de possível de desobediência, e outros virtuais tipos penais, caso não haja cumprimento da decisão judicial.

