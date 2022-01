Rogério Carvalho anuncia candidatura ao governo de Sergipe: "me reuni com Lula e acertamos tudo"

Apoie o 247

Revista Fórum - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) anunciou, nesta segunda-feira (31), que sua candidatura ao governo do estado de Sergipe está definida. “Está tudo certo com os diretórios do partido e as forças políticas. Além disso, me reuni com o ex-presidente Lula (PT), na sexta-feira (28), e acertamos tudo”, destacou, em entrevista ao Fórum Onze e Meia.

Carvalho revelou que as conversas com outros partidos viabilizarão uma disputa eleitoral de peso. “Nas pesquisas, quando meu nome está associado ao de Lula, me leva ao primeiro lugar. Por isso, as chances de vitória são boas”, disse.

O petista afirmou que seu estado está estagnado. “A economia está parada, a Petrobras saiu de Sergipe e é necessário retomar o crescimento. Sergipe era o estado que tinha a maior produção de petróleo em terra do país. Porém, todos os postos foram hibernados pelo governo Temer e depois por Bolsonaro. Foi uma destruição. Sergipe tem um potencial enorme e precisa de um governo que tenha o olhar para o desenvolvimento”, disse.

Leia a íntegra na Fórum.

