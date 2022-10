Rogério Carvalho disputa com Fábio segundo turno pelo governo do Sergipe

O candidato petista ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 44,54% dos votos no momento em que 98,45% das urnas foram apuradas no estado edit

247 - A disputa pelo governo do Sergipe terá segundo turno entre Rogério Carvalho (PT) e Fábio (PSD).

O candidato petista ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 44,54% dos votos no momento em que 98,45% das urnas foram apuradas no estado. O representante do PSD, por sua vez, somou 38,87% dos votos.

Para o Senado, o Sergipe elegeu Laércio (PP) com 28,42% dos votos na mesma altura de apuração das urnas.

