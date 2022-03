Ruas e praça de Campina Grande receberão o nome de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro

Vereadores do município do Agreste da Paraíba aprovaram esta semana a proposta, de autoria do vereador Waldeny Santana (DEM) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Vereadores de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, aprovaram esta semana projetos de lei que homenageiam o escritor Olavo de Carvalho, conhecido o "guru de Bolsonaro" e que faleceu aos 74 anos no último dia 24 de janeiro nos Estados Unidos. Duas ruas e uma praça do município paraibano receberão o nome do escritor.

O autor da proposta foi o vereador Waldeny Santana (DEM). Segundo informações do Portal ClickPB, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transparência de Campina Grande informou que ainda não foram definidas quais as ruas e a praça que receberão o nome do escritor.

A matéria contou com o voto contrário da vereadora Jô Oliveira (PCdoB). "Deixo aqui registrado que votamos contra as duas propostas", disse a parlamentar no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O escritor tinha influência no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro e era no filósofo que se apoiava a chamada ala olavista da administração federal.

Os "discípulos" de Olavo ajudavam Bolsonaro a colocar em prática uma postura com um viés mais ideológico, o que não deu certo. Em 2020, Olavo rompeu com Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois a ala militar do governo passou a ocupar um papel cada vez mais central nos ministérios - mesmo assim, atualmente, Bolsonaro enfrenta índices de desaprovação acima de 50% e aparece em segunda lugar nas pesquisas de intenções de votos, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No segundo turno da eleição de 2018, Bolsonaro teve 56,3% dos votos (126.554) em Campina Grande, contra 43,70% (98.243) de Fernando Haddad (PT). No estado da Paraíba, o petista conseguiu 64,98% (1.451.293) dos votos, contra 35,02% (782.143 votos) do seu adversário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acabam de ser aprovados, em segunda votação, projetos de lei que homenageiam Olavo de Carvalho, atribuindo seu nome a uma das ruas e uma das praças do município de Campina Grande. Deixo aqui registrado que votamos contra as duas propostas. — Jô Oliveira (@jooliveiracg) March 16, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: