Rui Costa afirma que vídeo de autópsia divulgado por Flávio Bolsonaro é falso

"Posso lhe garantir que aquilo não é nem do IML da Bahia, nem do IML do Rio", afirmou o governador da Bahia, Rui Costa (PT), nesta quarta-feira (19) edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse nesta quarta-feira (19) que o vídeo compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro (Sem partido-RJ) afirmando ser da autópsia do ex-capitão Adriano da Nóbrega, é falso, informa O Globo.

"Posso lhe garantir que aquilo não é nem do IML da Bahia, nem do IML do Rio. Imagem, hoje, edita do jeito que quiser.... Nas imagens (verdadeiras) do corpo tem uma saída de bala nas costas, e as costas aí estão lisas", disse Rui Costa.

Na terça-feira (18), Flávio Bolsonaro divulgou vídeo que expõe, supostamente, o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, suspeito de assassinar a vereadora Marielle Franco e morto no domingo (9) durante operação policial.