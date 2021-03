Rui Costa anuncia extensão do toque de recolher na Bahia

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou a extensão do toque de recolher no estado até o dia 31 de março para conter o contágio do novo cornavírus.

A medida vale das 20h às 5h e tem aplicação em todo o território baiano. As restrições valerão a partir de hoje (3).

Atividades não essenciais retomarão o funcionamento a partir de hoje na maioria das cidades, mas somente até 20h e abrindo após as 5h.

Em Salvador e na região metropolitana, atividades não essenciais estão proibidas até as 5h da próxima segunda-feira (8).

O comércio será fechado em todo o estado durante os finais de semana de março. A partir das 18h do próximo de sábado (5) até as 5h de segunda-feira (8) somente serviços essenciais poderão funcionar.

"Serão prorrogadas [as medidas] a partir do dia de amanhã, sendo duas modalidades. Para a região metropolitana, onde a situação está muito grave, só vai funcionar , até segunda-feira [8], às 5h, os serviços essenciais. Portanto fica prorrogada essa restrição à atividade comercial não essencial. Para o restante do estado, vale o toque de recolher a partir de quarta até o final do mês", disse o governador, conforme reportado no G1.

