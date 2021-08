Rui Costa denuncia defasagem na entrega de vacinas à Bahia e diz que acionou MP contra Ministério da Saúde

“É um absurdo que a Bahia e estados do Nordeste recebam menos vacinas do que o quantitativo que seria proporcional. Vamos judicializar a questão e exigir que o Ministério da Saúde corrija e acabe com esta perseguição”, afirmou o governador baiano edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), denunciou, nas redes sociais, “perseguição” do governo Jair Bolsonaro e do Ministério da Saúde na entrega de vacinas. O estado está com uma defasagem de 861.440 doses de vacina contra a Covid-19. É o segundo estado mais prejudicado, atrás apenas do Pará, cuja defasagem é de mais de 1,2 milhão de doses, segundo o Jornal Correio.

“É um absurdo que a Bahia e estados do Nordeste recebam menos vacinas do que o quantitativo que seria proporcional. Já acionei a Procuradoria Geral do Estado e, se for o caso, vamos judicializar a questão e exigir que o Ministério da Saúde corrija e acabe com esta perseguição”, afirmou Rui Costa nas redes sociais.

