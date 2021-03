Rui Costa diz que Bolsonaro é “aliado do vírus” e aciona a PGE

“O Presidente da República reafirma com sua postura, sua conduta, que ele é o principal aliado do vírus. A sua conduta indica que ele é o principal aliado da onda de mortes que acontece em todo o país", afirmou o governo baiano Rui Costa (PT) edit

247 - Em resposta a ação apresentada por Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), para derrubar decretos dos governos da Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul que determinaram restrições de circulações de pessoas, o governador baiano, Rui Costa (PT) anunciou que vai acionar a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para atuar contra ação.

“Nós vamos, evidentemente, com a Procuradoria do Estado, junto com a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, atuar no sentido… e tenho absoluta convicção de que o STF, que tem dado sucessivas demonstrações de compromisso com o povo brasileiro, de compromisso com a vida, de compromisso com a ciência, vai mais uma vez deixar claro que a vida, que a ciência prevalece, e não a negação”, declarou Rui Costa.

Jair Bolsonaro entrou com um pedido no STF solicitando a suspensão dos decretos que impõem medidas restritivas no DF, na Bahia e no Rio Grande do Sul. O presidente alega que estas violam a Constituição e se comparam a um "estado de sítio".

“O Presidente da República reafirma com sua postura, sua conduta, que ele é o principal aliado do vírus. A sua conduta indica que ele é o principal aliado da onda de mortes que acontece em todo o país. A sua conduta reafirma que ele é responsável pela economia estar praticamente paralisada no país inteiro, pelo comércio estar fechado, pelo crescimento do desemprego”, acrescentou.

