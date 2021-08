Rui Costa diz que não autorizou festas de Réveillon ou vendas de ingressos na Bahia

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), reagiu à venda de ingressos para festas de Réveillon e afirmou que não há autorização para realização de eventos com multidões no estado. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

As declarações foram dadas após reportagem do jornal publicar nesta quarta-feira (11) que produtoras estão vendendo ingressos para festas com até 5.000 pessoas em destinos turísticos como Boipeba, Itacaré e Morro de São Paulo, na Bahia, e também em outros estados nordestinos.

“Quem estiver comercializando produtos de festas para o Réveillon está fazendo exclusivamente por sua conta e risco. É importante que as pessoas saibam disso”, afirmou o governador.

Ele orientou às pessoas que tenham notícias sobre a venda de ingressos para festas que comuniquem ao Ministério Público e ao governo da Bahia, por meio do Procon. “Nós não autorizamos essa comercialização."

De acordo com o portal UOL, Já o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), disse que a cidade de Salvador deverá ter cinco dias de comemorações no período de Réveillon e também terá as festividades carnavalescas em 2022. No entanto, ele não deu detalhes de como serão os eventos.

