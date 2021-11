Rui Costa é o político mais popular da Bahia – Bolsonaro, Guedes e Moro os mais impopulares

Apoie o 247

247 – Uma reportagem do Valor Econômico, publicada pelo jornalista Ricardo Mendonça a partir da pesquisa Atlas , trouxe dados interessantes sobre aprovação e desaprovação política num dos estados mais importantes do Brasil: a Bahia. "Eleitores foram provocados a responder se tinham imagem positiva ou negativas de algumas figuras apresentadas.O líder em imagem positiva é o governador Rui Costa, com 63%. Ele é seguido de perto por Lula, que marcou 60% nesse quesito. ACM Neto apareceu em terceiro ligar com 58%. Os demais presidenciáveis apresentam percentuais consideravelmente menores. Ciro Gomes tem 26% de imagem positiva no Estado; Bolsonaro marca 17%; o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro alcança 15%; Eduardo Leite e João Doria empatam com 14%", aponta a reportagem .

"No ranking de imagem negativa, Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 74%. É seguido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com 71%, e por Sergio Moro, com 69%", aponta ainda pesquisa, que revela a sabedoria do eleitorado baiano.

