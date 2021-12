Rui Costa promete crédito sem juros a lojistas e reconstrução de casas afetadas pelas enchentes na Bahia

Apoie o 247

ICL

Rebeca Borges, Metrópoles - O governador da Bahia, Rui Costa (PT-BA), afirmou, nesta segunda-feira (27/12), que vai reconstruir as casas das mais de 16 mil pessoas desabrigadas após tempestades no sul do estado.

Em publicação nas redes sociais, Costa também informou que estenderá a oferta de crédito de até R$ 150 mil sem juros para todos os comerciantes atingidos por enchentes. O governador ainda prometeu apoiar agricultores que perderam a produção devido à força das águas.

“Nós vamos reconstruir nossa Bahia, reconstruir nossas cidades. Eu já anuncio aqui para todos os comerciantes que tiveram as suas casas alcançadas pelas águas, que nós vamos estender aquilo que nós fizemos no extremo sul, com juros ou empréstimo sem juros de até R$ 150 mil. Ou com juros subsidiado para valores acima disso. Também apoiar os agricultores que perderam sua produção”, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assim que a água baixar, vamos montar um posto do Desenbahia em #Itabuna para facilitar este trâmite. Para isso, vamos enviar um Projeto de Lei para aprovação na Assembleia Legislativa. Também vamos assegurar apoio aos agricultores que perderam sua produção nessas regiões. PUBLICIDADE December 27, 2021

Juntos, tenho certeza que vamos reconstruir a vida dos baianos e baianas nas cidades que estão passando por este momento delicado. PUBLICIDADE December 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: