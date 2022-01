Rui Costa sobre enchentes: "Governo federal está sem plano de ação e isso se agrava numa emergência"

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), em entrevista ao Estadão, comentou sobre impasses e burocracias para chegada de recursos do governo federal aos municípios atingidos pelas chuvas intensas no estado. De acordo com a Superintendência de Defesa Civil da Bahia (Sudec), o total de pessoas afetadas de alguma forma passa de 470 mil.

"Governo federal está sem plano de ação em várias áreas e isso se agrava numa emergência", afirmou.

Segundo ele, há uma dificuldade do governo federal em reembolsar municípios pela limpeza das ruas. "Quem vai ficar com a cidade fedendo, com animal morto e telhado dentro das casas? Contaminando todas as pessoas e esperando uma ou duas semanas quando o governo federal aprovar uma limpeza para depois contratar?", indagou.

