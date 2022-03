Saída de deputados do PSB ameaça Pernambuco, coração do partido

Cerca de 15 parlamentares em todo o país devem deixar o PSB depois que federação com o PT foi descartada edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A debandada de deputados do PSB depois que uma federação com o PT foi descartada pode atingir até mesmo Pernambuco, estado que é o coração da sigla. O PSB comanda o governo pernambucano continuamente desde 2007.

Uma saída provável é do deputado pernambucano Felipe Carreras, que está fortemente inclinado a ir para o PV, sigla que fará parte da federação com o PT. Se migrar para o novo partido, Carreras pode se beneficiar da popularidade do ex-presidente Lula.

O clima na bancada do PSB é ruim depois que as negociações por uma federação com os petistas foram enterradas. Cerca de 15 parlamentares avaliam deixar o PSB. O problema não é restrito à Câmara: se estende para deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Minas Gerais e Paraná, por exemplo, já deram sinais claros de debandadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE