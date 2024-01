Salvador e Região Metropolitana registram 1.804 tiroteios em 2023, aponta relatório anual do Instituto Fogo Cruzado

Apoie o 247

247 - O Instituto Fogo Cruzado divulgou nesta segunda-feira (29) seu relatório anual destacando que Salvador e Região Metropolitana (RMS) enfrentaram um total de 1.804 tiroteios e/ou disparos de arma de fogo ao longo de 2023. Com uma média de cinco incidentes diários, o estudo ressalta a alarmante frequência da violência armada na região.

De acordo com os dados, 37% dos tiroteios mapeados envolveram ações e operações policiais, totalizando 659 registros. Surpreendentemente, a cada três tiroteios, um contou com a participação policial. O relatório ainda revela que, dos 1.783 baleados, 36% foram atingidos durante essas intervenções, resultando em 529 mortos e 110 feridos.

A análise aponta para um cenário preocupante de chacinas, superando até mesmo os índices do Rio de Janeiro. Das 48 chacinas ocorridas em 2023 na Bahia, 69% delas foram desencadeadas por ações ou operações policiais, totalizando 136 civis mortos, representando 72% dos registros de chacinas no ano.

Salvador concentrou 72% dos tiroteios, 69% dos mortos e 73% dos feridos mapeados em 2023. Bairros como Beiru/Tancredo Neves, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Valéria e Federação foram os mais impactados, com população negra acima da média.

O perfil da violência armada também destaca a vulnerabilidade de ocupações como mototaxistas, entregadores/motoboys, rifeiros, motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes, líderes religiosos/comunitários e pessoas ligadas à política. Balas perdidas atingiram 50 pessoas, sendo 34% durante ações policiais.

O relatório do Fogo Cruzado visa fornecer dados abertos e colaborativos sobre a violência armada, destacando a necessidade de políticas públicas específicas para garantir a segurança e dignidade da população. O cenário crítico destaca a urgência de intervenções para reverter a crise na segurança pública do estado.

