Salvador sedia diálogo sobre presença de mulheres na política institucional no mundo

247 - A participação das mulheres na política será tema de encontro em Salvador, Bahia, na próxima sexta-feira (29). O debate “Mulheres e Política: Feminismo e Antirracismo nos espaços de poder” será realizado no Goethe Institut, no bairro da Vitória. A atividade é uma iniciativa da Fundação Rosa Luxemburgo, com o apoio do diálogo insubmisso de Mulheres Negras, e reúne representantes da política institucional progressista do Brasil, Chile, Alemanha e Portugal.

O objetivo é promover diálogos para o rompimento das políticas sexistas e patriarcais existentes no mundo e promover esperança para novos e outros caminhos para as políticas institucionais.

Entre os nomes confirmados estão: Vilma Reis, comentarista da TV 247, socióloga e pré-candidata a deputada federal, Maria Marighella, vereadora de Salvador, Taliria Petrone, deputada federal pelo Rio de janeiro, Érica Malunguinho, deputada estadual de São Paulo, Jô Cavalcanti, a co-deputada estadual de Pernambuco pelas JUNTAS.

Também confirmaram presença, Beatriz Gomes Dias, vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, Javiera Cabello, atual chefe de gabinete da Ministra da Mulher e da Igualdade de Gênero no Chile e Violetta Pock, chefe do grupo parlamentar municipal de esquerda de Kassel, cidade de 200 mil habitantes no centro da Alemanha. A mediação é da jornalista Christiane Gomes.

“A medida que o discurso e a ação conservadora avançam no Brasil e no mundo, mulheres de esquerda, comprometidas com a democracia real e efetiva se organizam para cada vez mais ocupar os espaços de poder institucional”, destaca Christiane Gomes. E completa: “mais do que promover uma resistência ao sucateamento das políticas públicas e ao discurso de ódio, estas mulheres representam uma nova estética política. Não é uma maré passageira, mas um oceano que se expande e veio para ficar”.

O evento é destinado a convidados, mas terá transmissão ao vivo através do youtube da Fundação Rosa Luxemburgo.

