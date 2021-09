Salvador suspende vacinação de adolescentes sem comorbidades após recomendação do Ministério da Saúde

Apoie o 247

247 - A cidade de Salvador (BA) suspendeu nesta quinta-feira (16) a aplicação da vacina contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades, aderindo à recomendação do Ministério da Saúde de vacinar apenas adolescentes com comorbidades.

"A vacinação segue para aqueles com comorbidades, deficiência permanente ou privados de liberdade", afirmou a Prefeitura de Salvador. A capital baiana planejava iniciar a imunização do grupo de 14 a 17 anos.

Na nota informativa do Ministério da Saúde, a pasta volta atrás sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, citando orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A Saúde havia recomendado a imunização do grupo em 2 de setembro.

A decisão foi em acordo com estados e municípios, que já vacinavam a população adolescente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou somente o uso da vacina da Pfizer para a imunização do grupo. (Com informações do UOL).

