Sarí Corte Real diz que tentou fazer Miguel sair do elevador e mãe rebate: “falam como se eu fosse a pior mãe do mundo”

247 - Sarí Corte Real, ré no caso da morte de Miguel Otávio, de 5 anos, prestou depoimento nesta quarta-feira (15) e alegou que tentou convencer a criança a voltar para casa. A defesa dela vai se basear nessa alegação. A reportagem é do portal Época.

Ela prestou depoimento no CICA (Centro Integrado da Criança e do Adolescente), em Recife (PQ). Ela falou por cerca de uma hora diante do juiz José Renato Bezerra.

Em junho de 2020, Miguel caiu do 9º andar de um prédio. Ele era filho de Mirtes Renata, que era funcionária de Sarí. O garoto ficou sob observação dela porque Mirtes saiu para levar cachorros para passear, a mando da patroa.

Sarí insiste que deixou Miguel sozinho porque precisava cuidar da filha dela no apartamento. Ele pegou o elevador, subiu para procurar a mãe e sofreu o acidente.

Mirtes criticou as alegações da defesa de Sarí. “A estratégia de defesa querendo tirar a culpa dela [Sarí] e ainda querer colocar em mim, questionando a minha educação, a educação que eu dava ao meu filho, que minha mãe dava. Eles falam de uma forma como se eu fosse a pior mãe do mundo. Se eu fosse a pior mãe do mundo, eu não estaria aqui lutando para que ela seja responsabilizada pela morte do meu filho”.

