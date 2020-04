'Se mal utilizada, máscara vira instrumento de contaminação', afirma gestor de Saúde do Recife

247 - O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, e o de Recife, Jailson Correia, alertaram que a máscara contra o coronavírus pode ser um veículo de contaminação ao invés de proteção, caso seja mal utilizada. Quem usar o acessório não deve, por exemplo, arrumar a máscara no rosto a todo momento, especialmente na parte frontal dela, onde ficam depositados os resíduos aos quais não se deseja ter contato. O Brasil tem pelo menos 30,9 mil confirmações e 1.956 mortes por conta da covid-19. Pernambuco tem 1.683 casos e 160 mortes.

A retirada do equipamento deve acontecer através dos elásticos laterais. No caso de máscaras reutilizáveis, o descarte ou a lavagem devem estar de acordo com as normas sanitárias.

Segundo Correia, "se não houver o uso adequado, essas máscaras podem ser instrumento de contaminação. Não me parece cabível, neste momento, recomendação de obrigatoriedade de máscaras". A entrevista foi publicada no jornal Folha de Pernambuco.

"Não me parece ter evidência para isso, mas estamos estudando o tempo inteiro o que diz a literatura científica, os órgãos internacionais e, com toda humildade, vamos reconhecer se houver algum novo direcionamento nesse sentido. Entretanto, é importante lembrar sempre que, se o uso da máscara desviar do uso do álcool gel, da necessidade de lavagem das mãos e da etiqueta respiratória, não estará ajudando", disse.

