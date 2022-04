Secretária em AL diz que Lira atuou na liberação de verbas para kit robótica

O governo destinou R$ 26 milhões para a compra dos kits direcionados a cidades que sofrem com problemas básicos na educação, como escolas sem sala de aula e água encanada edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - A secretária de Educação de Flexeiras (AL), um dos municípios beneficiados com a liberação de verbas para compra de kits de robótica, confirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), interveio para a liberação dos recursos. A afirmação foi feita ao jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira, 8.

Um dia antes, o jornal publicou uma reportagem apontando que o governo de Jair Bolsonaro destinou 26 milhões de reais para a compra dos kits direcionados a cidades que sofrem com problemas básicos na educação, como escolas sem sala de aula, internet, computadores e água encanada.

À reportagem, Maria José Gomes disse que contou com a consultoria de uma assessora parlamentar municipal ligada ao vereador de Maceió João Catunda, aliado de Lira e filho do dono da empresa que forneceu os kits. Também apontou o envolvimento da prefeita Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto (PP) na articulação com o parlamentar. A atuação, segundo a secretária, acelerou os trâmites burocráticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE