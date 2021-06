Secretário de Defesa Social de PE cai após repressão violenta da PM ao ato Fora Bolsonaro no Recife

247 - O secretário secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, deixou o cargo nesta sexta-feira (4), seis dias depois da violenta repressão da Polícia Militar ao ato 'Fora Bolsonaro' que aconteceu no Recife em mais de 200 cidades do País no sábado (29).

Sob intensa pressão política e da sociedade, Antônio de Pádua entregou o cargo ao governador Paulo Câmara (PSB), que aceitou e nomeou como interino o atual secretário executivo, Humberto Freire.

Antes de Antônio de Pádua, o então comandante da Polícia Militar, coronel Vanildo Maranhão, já havia pedido exoneração na terça-feira (3). O coronel Roberto Santana foi empossado no lugar dele pelo governador.

