Secretário de Saúde da Bahia pede exoneração após xingar chef de cozinha de 'vagabunda'

247 - O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, pediu exoneração do cargo, nesta terça-feira, 3, após repercussão de seus ataques contra a chef de cozinha Angeluci Figueiredo, do tradicional restaurante Preta. O restaurante fica na Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. O secretário chamou a chef de “vagabunda”.

A exoneração do cargo aconteceu por meio de carta horas após o governo do estado emitir uma nota sobre o episódio. Na carta, o médico agradeceu a confiança do governador e também desculpou-se por episódios recentes envolvendo a empresária Angeluci Figueiredo.

De acordo com Angeluci Figueiredo, a ofensa foi feita no domingo, 1°, após ela comunicar ao gestor, através de um aplicativo de mensagens, que a reserva feita por ele teria que ser cancelada por causa de questões climáticas.

Segundo informações de Angeluci Figueiredo, a Capitania dos Portos recomendou a restrição de navegação na Baía de Todos-os-Santos, no último fim de semana, por causa da instabilidade do tempo e das variações do vento, o que causa más condições de navegação. Diante da recomendação, ela optou por não abrir o restaurante e cancelar o atendimento.

